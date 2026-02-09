Реклама

Интерес США к Арктике объяснили

Политолог Стрельникова: Интерес США к Арктике возник из-за полезных ископаемых
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Интерес США к Арктике возник еще в 2000-е годы из-за наличия в регионе больших запасов полезных ископаемых. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

По словам политолога, в это время Американская геологическая служба подготовила доклад об арктических ресурсов. В нем, в частности, отмечалось, что в регионе могут находиться до 25 процентов мировых запасов углеводородов. При этом большая их часть сосредоточена в арктической зоне России.

«С этого момента Арктика для США и других стран перестала быть периферией и вышла в центр стратегического планирования», — резюмировала она.

Ранее Ирина Стрельникова спрогнозировала формат контроля США над Гренландией. По ее словам, президент Дональд Трамп намерен строить базы на острове под американским суверенитетом.

