Части россиян рассказали об аномальной погоде

Гидрометцентр: Аномалия температуры сохраняется в Центральной России

На большей части европейской территории России (ЕТР) сохраняется морозная погода с температурой воздуха на 4-9 градусов ниже средних климатических значений. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, на севере и в средней полосе, в области влияния малоподвижного атлантического циклона, временами пройдет снег, на севере местами метели при ветре в порывах до 13-18 метров в секунду. В южной половине ЕТР, под влиянием скандинавского антициклона, будет преобладать малооблачная погода без осадков, и только на Северном Кавказе и Черноморском побережье атмосферный фронт вызовет осадки, в начале периода местами сильные и очень сильные. Местами там ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду, в горных районах Кавказа пройдут метели.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Сочи к выходным можно ожидать репетицию весны.