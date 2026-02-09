Репетицию весны пообещали одному российскому городу

Синоптик Шувалов: В Сочи к выходным возможна репетиция весны

В Сочи к выходным можно ожидать репетицию весны. Такую погоду жителям российского города пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

«Еще сегодня в Сочи будет дождь на побережье и снег в горах. Но и сегодня же осадки подойдут к концу», — рассказал синоптик. В последующие два дня погода будет относительно холодной — столбики термометров покажут около нуля градусов Цельсия.

Однако с четверга, 12 февраля, начнется быстрое повышение температуры. «Я бы назвал это репетицией весны. Ждем плюс 15-18 градусов в пятницу, субботу и воскресенье», — подчеркнул Шувалов. После этого возврата холодов в Сочи не ожидается, добавил метеоролог.

Ранее жителям Москвы спрогнозировали, что первая в 2026 году оттепель наступит в пятницу, 13 февраля. Столбики термометров покажут в этот день до плюс 3 градусов.