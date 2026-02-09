Москвичей предупредили о первой оттепели

Синоптик Тишковец: Первая в 2026 году оттепель придет в Москву 13 февраля

Первая в 2026 году оттепель придет в Москву 13 февраля. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам синоптика, в этот день воздух прогреется до плюс 3 градусов Цельсия. Однако в первой половине недели ночью столбики термометров покажут от минус 10 до минус 15 градусов, а днем — от минус 5 до минус 10 градусов.

При этом каждый день в Москве будет идти снег, подчеркнул Тишковец. В конце недели к осадкам добавится дождь, и высота сугробов уменьшится до 35 сантиметров.

Ранее синоптики предсказали 20-градусные морозы в Москве после оттепели, которая ожидается с четверга по субботу, 12-14 февраля. Однако, по прогнозам специалистов, столь сильное понижение температуры должно стать последним этой нестандартной зимой.

