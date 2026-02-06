Москвичам пообещали 20-градусные морозы после оттепели

Синоптик Шувалов: В средней полосе после оттепели возможны 20-градусные морозы

В Москве и других городах средней полосы России после оттепели могут наступить 20-градусные морозы. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В настоящее время у синоптиков на горизонте уверенного прогнозирования появились признаки первой оттепели в средней полосе — первой оттепели с начала года. Однако еще неделю температура будет держаться около минус 15 градусов. Всплеск тепла в Москве, Туле, Рязани и других городах Центральной России прогнозируется на 12-14 февраля.

Однако вслед за оттепелью могут грянуть и 20-градусные морозы, что уже «стало своеобразной традицией». Синоптик выразил надежду, что морозы, если и наступят, окажутся последними в эту нестандартную зиму.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предрекла в Москве потепление в предстоящие выходные, 7 и 8 февраля. В дневное время оба дня в городе ожидается минус 10-12 градусов, по региону — минус 10-15 градусов.