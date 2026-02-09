Реклама

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:26, 9 февраля 2026

Далай-лама открестился от встречи с Эпштейном

Марина Совина
Фото: IMAGO / Hindustan Times / Global Look Press

Офис Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо отреагировал на слухи о якобы имевших место связях религиозного лидера с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщается на сайте Далай-ламы.

«Мы можем однозначно подтвердить, что Его Святейшество никогда не встречался с Джеффри Эпштейном и не давал разрешения на какие-либо встречи или взаимодействия с ним от имени Его Святейшества», — указано в заявлении.

В рассекреченных Минюстом США документах по делу Эпштейна имя Тензина Гьяцо встречается не менее 168 раз. В частности, в одном электронном письме, датированном октябрем 2012 года, отправитель пишет, что хочет посетить мероприятие, на котором должен быть Далай-лама. При этом ни в одном из файлов не приводится сведений о реальных встречах или прямом контакте.

Из новых документов по делу Эпштейна стало известно, что он вкладывал деньги в передовые генетические исследования, чтобы изучить возможность вечной жизни. В 2014 году финансист, уже имевший судимость за преступления сексуального характера, оплатил тесты у врача Джозефа Такурии, в то время работавшего в одной из ведущих больниц США. В счет-фактуре фигурировали такие услуги, как секвенирование его экзома и создание стволовых клеток с применением технологии редактирования генов CRISPR, которые, как предполагалось, могли способствовать долголетию.

