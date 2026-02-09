Диме Билану пришлось нанять охрану

Певец Дима Билан заявил, что нанял охрану из-за боязни инсинуаций

Российский певец Дима Билан признался, что ему пришлось нанять охрану в преддверии больших сольных концертов. Об этом артист рассказал «Пятому каналу».

Исполнитель сообщил, что старается беречь здоровье перед грядущими выступлениями, билеты на которые уже распроданы. По словам Билана, три сольных концерта должны состояться при любых условиях, поэтому он пользуется услугами телохранителей.

«Мне нужно действительно себя очень хорошо сохранять. На всякий случай, чтобы не было никаких инсинуаций», — пояснил певец. Он подчеркнул, что по-прежнему доверяет своей публике, однако не хочет рисковать.

Ранее Билан сообщил, что сейчас он влюблен. Музыкант подчеркнул, что он не влюбчивый и не разбрасывается чувствами, однако затем признался, что сейчас у него есть объект воздыхания.