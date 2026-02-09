Еще один фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево сделал заявление

Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Хачатрян признал вину

Ваге Хачатрян, обвиняемый в хищении денег у участников спецоперации (СВО) в аэропорту Шереметьево и экстрадированный из Армении, дал признательные показания. Об этом сообщил ТАСС.

«Обвиняемый Хачатрян признал вину и раскаялся в содеянном», — заявил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, с 2022 года в аэропорту действовало преступное сообщество, которое насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали своей целью военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Хачатрян был заочно арестован в мае 2025 года.

Ранее свою вину признал другой фигурант дела.