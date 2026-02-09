Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:51, 9 февраля 2026Силовые структуры

Еще один фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево сделал заявление

Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево Хачатрян признал вину
Варвара Митина (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Ваге Хачатрян, обвиняемый в хищении денег у участников спецоперации (СВО) в аэропорту Шереметьево и экстрадированный из Армении, дал признательные показания. Об этом сообщил ТАСС.

«Обвиняемый Хачатрян признал вину и раскаялся в содеянном», — заявил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, с 2022 года в аэропорту действовало преступное сообщество, которое насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали своей целью военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Хачатрян был заочно арестован в мае 2025 года.

Ранее свою вину признал другой фигурант дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Макрон выступит с «переломной» речью

    В российской школе второклассника ударили по голове до сотрясения мозга

    Перешедший под польский флаг фигурист рассказал об отношении к русским в Польше

    Спрогнозировано решение Банка России по ключевой ставке

    Европейские страны захотели увеличить свое ядерное оружие из-за России

    В Генштабе рассказали о пользе трофейной техники ВСУ

    Появились подробности по делу о фальшивых аккредитациях российских врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok