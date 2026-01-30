Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево сделал заявление

РИА: Арестованный фигурант дела о хищении у бойцов в Шереметьево признал вину

Арестованный фигурант дела о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево сделал заявление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.

По данным агентства, речь идет о фигуранте, который ранее находился в международном розыске. Мужчина признал вину. «Вину он признал, досудебное соглашение пока не заключал», — рассказал источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что всего по делу под арестом находятся 40 человек, в том числе предполагаемый организатор.

Участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали их средства. Также они занимались кражами и вымогательством.