Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:23, 23 января 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Обвиняемый в хищении денег в Шереметьево заявил, что ранее обманывал иностранцев
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Один из обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» в ходе следствия заявил, что ранее участники преступного сообщества обманывали иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Жертв называли «фирмачами». Их, как и некоторых участников СВО, таксисты возили по завышенным ценам.

По делу арестованы 40 человек, в том числе предполагаемый организатор. Участники преступной группировки, действовавшей в московском аэропорту, вводили военнослужащих в заблуждение и похищали их средства. Также они занимались кражами и вымогательством.

Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали военнослужащих отвезти по адресу за адекватную цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Ранее была раскрыта сумма ущерба по делу бывшего главного кадровика Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Зеленскому с новым мрачным посланием

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Названа опасность стремления США к величию

    Драгоценный металл подорожал до исторического максимума

    Европа попыталась убедить Трампа направить войска на Украину

    Порномодели рассказали о самых странных просьбах поклонников

    Россиян предупредили о мошенниках под видом соседей по подъезду

    Россиянину выдвинули требование для возвращения пропавшего сына

    Трихолог предупредила о последствиях отказа от ношения шапки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok