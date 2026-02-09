Хинштейн назвал мэра Курска беспомощным

Хинштейн раскритиковал мэра Курска Маслова за плохую уборку снега

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал мэра Курска Евгения Маслова за плохую уборку снега. Оценку работы главы города он дал на заседании правительства региона, запись которого доступна для просмотра во «ВКонтакте».

Хинштейн отметил, что некоторые улицы Курска не очищали от снега с начала зимы, а заваленные сугробами тротуары есть даже в центре города. «Евгений Николаевич, (...) вы просто расписываетесь в своей беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это публично делаете, но от этого людям ни жарко, ни холодно», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что на большей части европейской территории России сохраняется морозная погода с температурой воздуха до девяти градусов ниже климатической нормы.