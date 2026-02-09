Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 9 февраля 2026Экономика

Хинштейн назвал мэра Курска беспомощным

Хинштейн раскритиковал мэра Курска Маслова за плохую уборку снега
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал мэра Курска Евгения Маслова за плохую уборку снега. Оценку работы главы города он дал на заседании правительства региона, запись которого доступна для просмотра во «ВКонтакте».

Хинштейн отметил, что некоторые улицы Курска не очищали от снега с начала зимы, а заваленные сугробами тротуары есть даже в центре города. «Евгений Николаевич, (...) вы просто расписываетесь в своей беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это публично делаете, но от этого людям ни жарко, ни холодно», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что на большей части европейской территории России сохраняется морозная погода с температурой воздуха до девяти градусов ниже климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Малышева назвала обязательные в сезон гриппа лекарства для домашней аптечки

    Бузова заявила о мечте получить «Оскар»

    В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

    Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

    Совершившего покушение на генерала Алексеева киллера привезли на следственные действия

    Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

    Пожилой лифтер приставал к девочке в детской больнице российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok