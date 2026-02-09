Реклама

08:53, 9 февраля 2026Из жизни

Истощенного тигренка-сироту нашли на обочине в российском регионе

На обочине дороги в Хабаровском крае нашли беспомощного тигренка-сироту
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края»

Тигренок-сирота обнаружен на обочине дороги Комсомольск-на-АмуреНиколаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщает региональное управление охотничьего хозяйства в своем Telegram-канале.

Как уточняется, истощенный малыш-хищник сидел один на участке дороге. Инспекторы отловили тигренка и доставили в Хабаровск. Место обнаружения котенка исседовали специалисты охотнадзора, однако следов взрослой самки не нашли.

«При обнаружении "мальчик", которого врачи прозвали между собой Тимошей, был очень слаб, ему требовался постоянный уход», — говорится в сообщении. Обессиленного зверька «поселили» отдельно от другого «найденыша» — маленькой тигрицы по имени Вика, которую обнаружили в середине декабря 2025 года на замерзшей реке.

К приезду мальчика самка «набралась сил, была бойкой и активно проявляла характер», добавили в ведомстве. Сейчас тигренок уже заметно окреп и с удовольствием принимает пищу. Характер у Тимоши в целом спокойный и не такой бойкий, как у его подруги.

Ранее в столичном зоопарке родились два редчайших амурских тигренка.

