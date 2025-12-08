Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:27, 8 декабря 2025Из жизни

Два редчайших амурских тигренка родились в российском зоопарке

Светлана Акулова: Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Два редчайших амурских тигренка родились в Московском зоопарке. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

Тигрята появились на свет в конце августа в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Их родители, тигры Шива и Амур-Орион, раньше жили в дикой природе.

Детеныши, самец и самка, начали выходить в уличный вольер совсем недавно, до этого их не отпускала от себя мать. В середине ноября им сделали необходимые прививки. В следующий раз ветеринары осмотрят тигрят, когда им исполнится шесть месяцев.

Пока детеныши живут в отдельном вольере вместе с матерью. Первые три месяца они едят молоко, но уже по истечению первого месяца жизни впервые пробуют мясо.

Сотрудники проверяют здоровье, вес и упитанность малышей несколько раз в течение их взросления. Чтобы получить доступ к тигрятам, максимально снизив уровень стресса для животных, маму в это время кормят в соседнем вольере

Светлана Акуловагенеральный директор Московского зоопарка

Самка Шива, мать новорожденных, не в первый раз стала матерью. Она оказалась в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2018 году, а уже через два года родила четверых тигрят от самца Тихона. Отец нового помета, Амур-Орион попал в зоопарк, когда получил серьезную травму лапы. Он прошел лечение и курс реабилитации и не смог бы выжить без помощи людей.

Материалы по теме:
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Амурские тигры занесены в Красную книгу Российской Федерации. В июле 2025 года председатель наблюдательного совета АНО «Центр „Амурский тигр“» Константин Чуйченко заявил, что численность популяции выросла до 750 особей и амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об итогах работы США и Украины

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Раскрыта позиция российских военных по делу подвергнутого пыткам военкора Бентли

    В России высказались о тупике в переговорах о мире на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok