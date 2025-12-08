Два редчайших амурских тигренка родились в российском зоопарке

Светлана Акулова: Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке

Два редчайших амурских тигренка родились в Московском зоопарке. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

Тигрята появились на свет в конце августа в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Их родители, тигры Шива и Амур-Орион, раньше жили в дикой природе.

Детеныши, самец и самка, начали выходить в уличный вольер совсем недавно, до этого их не отпускала от себя мать. В середине ноября им сделали необходимые прививки. В следующий раз ветеринары осмотрят тигрят, когда им исполнится шесть месяцев.

Пока детеныши живут в отдельном вольере вместе с матерью. Первые три месяца они едят молоко, но уже по истечению первого месяца жизни впервые пробуют мясо.

Сотрудники проверяют здоровье, вес и упитанность малышей несколько раз в течение их взросления. Чтобы получить доступ к тигрятам, максимально снизив уровень стресса для животных, маму в это время кормят в соседнем вольере Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка

Самка Шива, мать новорожденных, не в первый раз стала матерью. Она оказалась в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2018 году, а уже через два года родила четверых тигрят от самца Тихона. Отец нового помета, Амур-Орион попал в зоопарк, когда получил серьезную травму лапы. Он прошел лечение и курс реабилитации и не смог бы выжить без помощи людей.

Амурские тигры занесены в Красную книгу Российской Федерации. В июле 2025 года председатель наблюдательного совета АНО «Центр „Амурский тигр“» Константин Чуйченко заявил, что численность популяции выросла до 750 особей и амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания