«Кофеманию» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за блюда

Депутат Иванов обвинил «Кофеманию» в оскорблении чувств верующих из-за десерта

Ресторан «Кофемания» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за названия блюда. Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с критикой в разговоре с Life.ru.

Российский депутат обратил внимание на десерт «Шоколадная монашка» и потребовал убрать его из меню. По его мнению, название упомянутой позиции является прямым оскорблением чувств православных верующих и свидетельствует о духовном кризисе в обществе.

«Это не просто нездоровая коммерческая фантазия, а удар по основам, на которых веками строилась духовная жизнь нашего народа. Подобные вещи размывают границы между священным и мирским, оскорбляют память миллионов людей, чья жизнь была связана с верой», — подчеркнул он.

Ранее «Кофемания» также возмутила россиян заваренной в кипятке калиной за 960 рублей.