«Кофемания» возмутила россиян заваренной в кипятке калиной за 960 рублей

В московском ресторане «Кофемания» начали продавать заваренную в кипятке калину за 960 рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Лидер мнений среди удобрений», насчитывающий почти 160 тысяч подписчиков.

Ресторан представил чай, приготовленный на основе старорусского суперфуда — калины красной, меда и бадьяна. Напиток продается объемом 500 миллилитров за 960 рублей.

Подписчики предположили, что вкус у чая очень горький из-за ягоды. «Калина же отвратительно пахнет, и ягоды кисло-горькие. Кто это пить-то будет, да еще за такую цену?», «Насколько я помню, калина же очень невкусная, не? Горькая, по-моему», «Звучит как анекдот», «Еще не отошли от ромашкового чая, а тут это!», «Старорусский суперфуд — очень противоречивое сочетание», — заметили комментаторы.

В октябре прошлого года стало известно, что в «Кофемании» подорожал ромашковый чай.