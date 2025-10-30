Ценности
В «Кофемании» начали продавать ромашковый чай за 910 рублей

В ресторане «Кофемания» начали продавать ромашковый чай за 910 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: panco971 / Shutterstock / Fotodom

В московском ресторане «Кофемания» начали продавать ромашковый чай за 910 рублей. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «ЛюбаЕСТ».

Автор публикации отметила, что в упомянутом заведении вновь подорожал ромашковый чай. Теперь напиток в стакане объемом 500 миллилитров будет продаваться за 910 рублей. При этом читатели канала уточнили, что ранее в «Кофемании» он предлагался посетителям за 890 рублей.

В то же время один из подписчиков рассказал, почему ромашковый чай продается по такой цене. «Ромашковый чай у них и по правде вкусный. Вроде как в него кидают саму основу, бутоны, а лепестки вручную "щиплят". Так уходит любая возможная горечь», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что российская компания Bork предложила покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей.

