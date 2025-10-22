Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:54, 22 октября 2025Ценности

Bork предложил российским покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей

Бренд Bork предложил российским покупателям сейфы за 5,94 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bork

Российская компания Bork предложила покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей. Соответствующий товар появился на сайте премиального бренда.

Согласно информации, сейф изготовлен вручную в Италии и оснащен стальной дверью. Внутри него располагаются семь выдвижных уровней и три полки для документов, а под его верхней крышкой присутствуют зеркало и дополнительные отделения для быстрого доступа к личным вещам. Сейф открывается по отпечатку пальца, но при необходимости его можно открыть ключом.

Отмечается, что в производстве сейфа были использованы древесина ореха каналетто, ультразамша и 24-каратное золото. Стоимость такой системы хранения составляет 5,94 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать вилки за сотни тысяч рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?

    В России жестко отреагировали на заявление Польши о подрыве «Дружбы»

    В Госдуме высказались о возможности запрета в России WhatsApp и Telegram

    Российский адвокат оказался в СИЗО за помощь террористам

    В российских сосисках нашли перчатки

    Женщина едва не стала жертвой ската-хвостокола в Подмосковье

    Осужденный на 13 лет экс-замглавы Минобороны Иванов захотел на СВО

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Названы российские города с самыми большими скидками на аренду жилья

    Bork предложил российским покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости