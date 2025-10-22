Bork предложил российским покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей

Российская компания Bork предложила покупателям сейфы почти за шесть миллионов рублей. Соответствующий товар появился на сайте премиального бренда.

Согласно информации, сейф изготовлен вручную в Италии и оснащен стальной дверью. Внутри него располагаются семь выдвижных уровней и три полки для документов, а под его верхней крышкой присутствуют зеркало и дополнительные отделения для быстрого доступа к личным вещам. Сейф открывается по отпечатку пальца, но при необходимости его можно открыть ключом.

Отмечается, что в производстве сейфа были использованы древесина ореха каналетто, ультразамша и 24-каратное золото. Стоимость такой системы хранения составляет 5,94 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать вилки за сотни тысяч рублей.