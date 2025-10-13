Ценности
13:54, 13 октября 2025Ценности

В ЦУМе начали продавать вилки за 569 тысяч рублей

Карина Черных
Карина Черных

Фото: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать столовые приборы за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Речь идет о вилке французского бренда Christofle, стоимость которой составляет 569 тысяч рублей. Она изготовлена из нержавеющей стали и покрыта серебром.

Согласно информации на сайте, столовыми приборами упомянутой марки пользовались король Франции Луи-Филипп I и император Наполеон III. Также отмечается, что Christofle создала скульптуры для здания Оперы Гарнье в Париже и сервиз из 45 тысяч предметов для трансатлантического лайнера «Нормандия». Однако самым грандиозным проектом компании стал заказ индийского махараджи. Для него мастера бренда создали кровать, которую инкрустировали серебром и украсили четырьмя женскими фигурами в полный рост.

В сентябре сообщалось, что итальянская марка Bottega Veneta начала продавать короны за 255 тысяч рублей.

.
    Все новости