16:12, 9 февраля 2026

МИД заявил о готовности к калибровке формата переговоров с США

Виктория Кондратьева
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия готова при необходимости к калибровке формата переговоров с США, если почувствует стремление Вашингтона к более серьезному разговору на волнующие Москву темы. Об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью газете «Коммерсант».

«При необходимости, если почувствуем расположенность американских коллег к более серьезному разговору по обозначенным сюжетам, будем готовы к калибровке переговорного формата», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что в настоящее время российско-американский диалог ведется в Москве и Вашингтоне на уровне, который соответствует масштабу обсуждаемых тем, однако без прогресса по важным для России вопросам представить нормализацию отношений двух стран будет трудно.

Ранее Гусаров заявил о планах Великобритании нарастить военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. По его словам, британские власти используют образ «внешнего врага» для сплочения общества, а военная пропаганда в стране достигла невиданного размаха.

