15:57, 9 февраля 2026

Стало известно о планах Британии нарастить напряженность в Балтике

МИД России заявил о планах Британии нарастить напряженность в Балтике
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TOM WHITE / Pool / Reuters

Великобритания планирует наращивать военную напряженность в акваториях Балтийского и Черного морей. Об этом сообщил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью газете «Коммерсантъ».

«В фокусе их первоочередного внимания — нагнетание военной напряженности в акваториях Балтики и Черного моря, милитаризация северных широт», — сказал дипломат. Он обвинил Лондон в поиске «творческих способов» консолидации союзников против России.

По словам Гусарова, британские власти используют образ «внешнего врага» для сплочения общества, а военная пропаганда достигла невиданного размаха. Дипломат также заявил о постоянных «вымышленных и абсурдных обвинениях» в адрес России.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота». Утверждается, что на такой шаг Лондон хочет пойти из-за дорогостоящего удержания этих танкеров. Их содержание в течение длительного времени может обойтись в миллионы фунтов.

