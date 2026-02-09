Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:41, 9 февраля 2026Мир

В Британии задумались об одном шаге против России

Times: Британия рассматривает вариант продажи нефти с захваченных танкеров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Russell Cheyne / File Photo / Reuters

Великобритания рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Times.

Утверждается, что на такой шаг Лондон хочет пойти из-за дорогостоящего удержания этих танкеров. Их содержание в течение длительного времени может обойтись в миллионы фунтов.

«Одно из решений, которое команда [министра обороны Британии Джона] Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию», — указано в сообщении.

Ранее в России начались проблемы с экспортом нефтепродуктов. Перевозка данного ресурса из российских портов за неделю с 26 января по 1 февраля подорожала на 24-33 процента по всем основным направлениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Желающим взять кредит рассказали о «золотых правилах»

    Неизвестный хищник растерзал 60-летнюю женщину

    Мечтающей освоить технику идеального орального секса женщине дали советы

    Вероятный формат контроля США над Гренландией раскрыли

    Предсказан мрачный для Украины исход конфликта

    В Британии задумались об одном шаге против России

    Ким Чен Ын обратился к участвующим в «зарубежной спецоперации» военным КНДР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok