В Британии задумались об одном шаге против России

Times: Британия рассматривает вариант продажи нефти с захваченных танкеров

Великобритания рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров российского «теневого флота». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Times.

Утверждается, что на такой шаг Лондон хочет пойти из-за дорогостоящего удержания этих танкеров. Их содержание в течение длительного времени может обойтись в миллионы фунтов.

«Одно из решений, которое команда [министра обороны Британии Джона] Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию», — указано в сообщении.

Ранее в России начались проблемы с экспортом нефтепродуктов. Перевозка данного ресурса из российских портов за неделю с 26 января по 1 февраля подорожала на 24-33 процента по всем основным направлениям.