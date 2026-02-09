Москвичей предупредили о погоде до конца недели

Синоптик Позднякова: Морозная погода сохранится в Москве до конца недели

До конца текущей недели в Москве и области сохранится морозная погода, а температура будет ниже климатической нормы на пять-шесть градусов. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

Согласно прогнозам, в ночь на вторник, 10 февраля, в Москве ожидается минус 13 — минус 15 градусов, а днем — минус 8 — минус 10 градусов. В среду температура составит минус 16 — минус 18 градусов ночью и минус 7 — минус 9 градусов днем, в четверг — минус 7 — минус 12 ночью и минус 1 — минус 6 днем. При этом и в среду, и в четверг в столице пройдут слабые и умеренные снегопады.

К выходным температура приблизится к норме, а осадки станут смешанными. В пятницу ночью ожидается минус 1 — минус 6 градусов, днем — минус 3 — плюс 2 градуса. Суббота станет первым по-настоящему оттепельным днем: столбики термометров покажут минус 2 — плюс 3 градуса, что на 4-5 градусов превышает норму. Однако Позднякова отметила, что оттепель продлится недолго — понижение температуры начнется со второй половины февраля.

Ранее сообщалось, что на большей части европейской территории России сохраняется аномально холодная погода. В ряде регионов температура воздуха опустилась ниже нормы на 4-9 градусов.