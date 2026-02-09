Мужа главы российского города обвинили в оскорблении жителей за критику администрации

Мужа главы Озерска под Калининградом обвинили в оскорблении горожан

Мужа главы города Озерска Калининградской области обвинили в оскорблении жителей за критику администрации. Его сообщения опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На опубликованных скриншотах мужчина задает вопрос одному из горожан, не боится ли он потерять возможность ходить. Другой жительнице он советует «засунуть в зад свои лайки» и называет ее «гнидой».

Поводом к столь бурной реакции стали жалобы горожан на ржавую и червивую воду, отмечает канал.

Ситуацию прокомментировал и сам муж главы города. Он заявил, что семье угрожали, однако авторы якобы удалили свои посты.

Ранее нелестно о жителях высказалась чиновница из Барнаула. Она сравнила спасавших свое имущество во время стихийного бедствия людей с тараканами. Женщину привлекли к ответственности.