11:43, 9 февраля 2026Россия

Мужа главы российского города обвинили в оскорблении жителей за критику администрации

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Рудницкий / Фотобанк Лори

Мужа главы города Озерска Калининградской области обвинили в оскорблении жителей за критику администрации. Его сообщения опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На опубликованных скриншотах мужчина задает вопрос одному из горожан, не боится ли он потерять возможность ходить. Другой жительнице он советует «засунуть в зад свои лайки» и называет ее «гнидой».

Поводом к столь бурной реакции стали жалобы горожан на ржавую и червивую воду, отмечает канал.

Ситуацию прокомментировал и сам муж главы города. Он заявил, что семье угрожали, однако авторы якобы удалили свои посты.

Ранее нелестно о жителях высказалась чиновница из Барнаула. Она сравнила спасавших свое имущество во время стихийного бедствия людей с тараканами. Женщину привлекли к ответственности.

    Мужа главы российского города обвинили в оскорблении жителей за критику администрации

