Российская чиновница назвала тараканами спасающих свое имущество людей

В Барнауле чиновница назвала горожан тараканами, ее не наказали

В Барнауле чиновница пренебрежительно высказалась о местных жителях. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Чиновница, имя которой не раскрывается, опубликовала в мессенджере кадры ликвидации стихийного рынка. На них люди пытаются спасти свое имущество от приехавшего крушить прилавки трактора.

«Тараканы спасают свой хлам», — прокомментировала ролик россиянка.

В администрации Ленинского района Барнаула не сочли публикацию чиновницы нарушением, отмечает издание. Позже женщина удалила выложенную ранее сторис.

Ранее в Сочи чиновница назвала «сидельцами» и «мошенниками» участников спецоперации. На кадрах стоящая спиной к автору видео чиновница называет мать одной из жительниц обезьяной, после чего высказывается об участниках спецоперации. «Я знаю, кто на СВО. (...) Сидельцы на СВО, я представляю, какие мошенники на СВО», — заявила она собравшимся.