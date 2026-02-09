Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:28, 9 февраля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о новом враге Зеленского

Гавришко: Препятствующие мобилизации украинки могут свергнуть Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев фактически начал войну с выступающими против отправки украинцев на фронт женщинами, которые имеют потенциал для сотрясения власти президента Владимира Зеленского. О новом враге главы государства рассказала украинский историк Марта Гавришко в материале для издания Berliner Zeitung.

Автор пишет, что украинки стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации. Гавришко отмечает, что в отношении женщин-протестующих все чаще прибегают к насилию. Она напоминает о расправе над двумя пожилыми женщинами, пытавшимися защитить жителя села Новые Червища от мобилизации, а также о публикации персональных данных украинок, выступающих против отправки мужчин на боевые действия. По мнению историка, такое обращение с незащищенными слоями общества может представлять угрозу для всей вертикали власти Зеленского.

«По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику», — подчеркивает автор.

Ранее стало известно, что командир 116-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Литвиненко неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Желающим взять кредит рассказали о «золотых правилах»

    Неизвестный хищник растерзал 60-летнюю женщину

    Мечтающей освоить технику идеального орального секса женщине дали советы

    Вероятный формат контроля США над Гренландией раскрыли

    Предсказан мрачный для Украины исход конфликта

    В Британии задумались об одном шаге против России

    Ким Чен Ын обратился к участвующим в «зарубежной спецоперации» военным КНДР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok