Mysl Polska: Блэкаут на Украине произошел из-за коррупции

Энергетическая система Украины не смогла справиться с перегрузками, в том числе из-за масштабной коррупции в стране. Об этом сообщает издание Mysl Polska.

По мнению западного издания, ситуация на Украине рано или поздно вышла бы из под контроля. «Значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения [президента Украины] Владимира Зеленского», — говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал слабейшее место в обороне критической инфраструктуры Украины. По его словам, в украинских портах принимается меньше всего мер по защите энергетики.