Названы четыре главные проблемы порнографии

Сексолог Моника Бранни заявила, что порнография искажает реальность и формирует неправильные представления о сексе. Четыре главные проблемы фильмов для взрослых она назвала в разговоре с изданием Cuidate Plus.

По словам Бранни, во-первых, порнография разрабатывается и производится исключительно для мужского удовольствия. Во-вторых, фильмы для взрослых провоцируют объективизацию тел, то есть формируют такой взгляд на мир, в котором они воспринимаются как объекты, которые можно использовать.

Кроме того, обычно в эротических роликах все вращается вокруг проникновения, хотя существуют существенно более приятные для женщин сексуальные практики, отметила специалистка. Заключительной проблемой она назвала то, что порнография формирует у людей завышенные ожидания относительно того, какой должна быть эрекция, как долго должен длиться секс и как должны выглядеть гениталии.

