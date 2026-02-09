Реклама

08:31, 9 февраля 2026

Названы четыре главные проблемы порнографии

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Моника Бранни заявила, что порнография искажает реальность и формирует неправильные представления о сексе. Четыре главные проблемы фильмов для взрослых она назвала в разговоре с изданием Cuidate Plus.

По словам Бранни, во-первых, порнография разрабатывается и производится исключительно для мужского удовольствия. Во-вторых, фильмы для взрослых провоцируют объективизацию тел, то есть формируют такой взгляд на мир, в котором они воспринимаются как объекты, которые можно использовать.

Кроме того, обычно в эротических роликах все вращается вокруг проникновения, хотя существуют существенно более приятные для женщин сексуальные практики, отметила специалистка. Заключительной проблемой она назвала то, что порнография формирует у людей завышенные ожидания относительно того, какой должна быть эрекция, как долго должен длиться секс и как должны выглядеть гениталии.

Ранее сексолог Наталья Музыка рассказала, как поступать женщинам, если партнер отказывается надевать презерватив. Она призвала помнить, что незащищенный половой акт может обернуться заражением различными заболеваниями.

