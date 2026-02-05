Реклама

08:30, 5 февраля 2026Забота о себе

Женщинам дали совет при отказе партнера надевать презерватив

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: FOTO Eak / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Наталья Музыка заявила, что многие мужчины находят массу отговорок, чтобы не надевать презерватив. В своем Telegram-канале она дала женщинам совет на случай, если партнер отказывается использовать средства контрацепции.

Музыка напомнила, что при незащищенном половом контакте существует риск забеременеть, а также заразиться ВИЧ, гонореей, хламидиозом, сифилисом, и напомнила, что каждая женщина сама в ответе за свое здоровье. Если партнер не хочет надевать презерватив, то стоит отказаться от секса с ним, подчеркнула специалистка.

«Этот прием безотказно действует как на постоянных бойфрендов, так и на склонных к риску одноразовых секс-партнеров. Помни, что, даже если он возбудился и не хочет останавливаться, ты ему ничего не должна и имеешь право отказаться от продолжения», — написала она.

Прерванный половой акт не является надежным методом контрацепции, добавила сексолог. По ее словам, этот способ подходит только тем парам, которые живут в браке и знают, что если женщина забеременеет, то она точно будет рожать.

Ранее сексолог Джиджи Энгл заявила, что женщины во сне могут испытывать оргазм. Чтобы его достичь, она посоветовала усилить сексуальное напряжение вечером с помощью порно.

