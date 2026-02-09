Реклама

19:43, 9 февраля 2026

Названы поломки авто из-за стремительного преодоления лежачих полицейских

Эксперт Ладушкин объяснил, как лежачие полицейские могут повредить автомобиль
Марина Аверкина

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Стремительное преодоление лежачих полицейских может привести к поломкам подвески, предупредил в разговоре с RT глава экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. Он подчеркнул, что внешний вид искусственных неровностей отличается в разных городах страны.

В Москве они обычно представляют собой шумовые полосы, которые не создают угрозы для автомобиля. Но в регионах в местах установки знака «Искусственная неровность» водителю необходимо обязательно снизить скорость. Эксперт пояснил, что в таких местах часто устанавливают достаточно высокие препятствия, способные нанести серьезный ущерб подвеске.

При наезде на высокую неровность подвеска резко сжимается и машину подбрасывает. В момент опускания амортизаторы не успевают вернуть ее в нормальное положение, что вызывает так называемый пробой. Систематическое повторение ситуации приведет к выходу из строя амортизаторов, стоек стабилизатора, шаровых опор и сайлентблоков, поскольку нагрузка на эти узлы в момент удара возрастает в несколько раз.

«Тормозите, перед самим лежачим полицейским, буквально за секунду, кратковременно отпустите тормоз. Это поможет снизить ударную нагрузку», — дал совет Ладушкин на случай, если сбросить скорость заранее не удалось.

«Пробой подвески — это явление, при котором ее ход на сжатие полностью выбран и подвеска упирается в ограничители и резиновые демпферы. Плохо это тем, что в момент пробоя подвеска фактически не работает, а автомобиль остается без амортизации», — пояснил специалист. В результате все удары от колес начинают передаваться непосредственно на детали подвески и элементы трансмиссии без какого-либо смягчения.

Ранее автовладельцы перечислили недостатки кроссовера Belgee X50, выявленные после начала эксплуатации модели.

