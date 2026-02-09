Неверию россиян в крепкий рубль нашли объяснение

Экономист Николаев: Рост цен заставляет россиян ждать падения рубля

Россияне готовятся к падению курса рубля, так как видят, что дела в экономике идут не очень хорошо. Об этом заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Его процитировала «Комсомольская правда».

Он напомнил, что в 2025 году рубль укрепился из-за того, что экспортные расчеты шли в национальных валютах. Это стало причиной падения спроса на доллары. Однако сегодня граждане наблюдают резкое снижение темпов роста экономики. Если в 2024 году речь шла о четырех процентах, то в 2025 году всего об одном. Впрочем, решающим фактором стал рост цен, чувствительный для каждого.

«У обывателя складывается картина, что в экономике дела не очень хорошо идут», — констатировал Николаев.

Отсюда, по его мнению, и высокие инфляционные ожидания, и неверие в крепкий рубль.

По некоторым прогнозам, в 2026 году году российской валюте предстоит «еще падать и падать». Предприниматели заявляют, что надеются на 90 рублей за доллар.