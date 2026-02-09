Онколог назвал главного виновника рака желудка

Онколог Бамматов назвал инфекцию Helicobacter pylori фактором риска рака желудка

Врач-онколог Басир Бамматов назвал главного виновника рака желудка. На эту тему он побеседовал с изданием NEWS.ru.

По словам врача, часто к раку желудка приводят воспаления слизистой оболочки этого органа. «Наиболее изученным фактором риска является инфекция Helicobacter pylori, которая может приводить к формированию атрофического гастрита, кишечной метаплазии и другим предраковым изменениям», — предупредил Бамматов.

Доктор добавил, что риск рака желудка увеличивает и неправильное питание, в том числе избыток соленых, копченых и переработанных продуктов в рационе, а также недостаток овощей и фруктов. Кроме того, это заболевание провоцируют курение и употребление алкоголя. Фактором повышенного риска рака желудка считается и наследственность, уточнил онколог.

