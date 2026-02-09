Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:43, 9 февраля 2026Забота о себе

Описаны положительные изменения в организме во время объятий

Infobae: Во время объятий снижается уровень стресса
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из организации INECO, занимающейся профилактикой, диагностикой и лечением психических заболеваний, заявили, что в организме во время объятий происходит ряд положительных изменений. Их они описали в разговоре с изданием Infobae.

По словам специалистов, во время объятий снижается уровень стресса. Это выражается в замедлении дыхания и частоты сердечных сокращений, а также снятии мышечного напряжения. Кроме того, в организме выделяется окситоцин, называемый гормоном привязанности.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Помимо окситоцина, повышается и уровень серотонина — гормона, который регулирует настроение, продолжили эксперты. Дополнительно во время объятий активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление. Среди других плюсов объятий специалисты назвали укрепление чувства принадлежности и регуляцию сложных чувств и эмоций, таких как боль, печаль, страх.

Ранее психиатр Василий Шуров рассказал, как отличить депрессию от плохого настроения. По его словам, для грусти не в рамках этого заболевания обычно имеется объективная причина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В СВР заявили о новых планах Запада на Белоруссию

    Посол России предупредил об ответных мерах при задержании российских судов

    Снижение ставки в России допустили из политических мотивов

    Мужа главы российского города обвинили в оскорблении жителей за критику администрации

    Трамп снова пошутил и присоединил к США новые территории

    Фото Кристины Асмус в купальнике вызвали споры в сети

    Описаны положительные изменения в организме во время объятий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok