19:26, 9 февраля 2026Мир

Орбан сделал резкое заявление о помощи Киеву

Орбан: Венгрия не пойдет на войну, не отдаст молодежь, и не будет помогать Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия должна уметь говорить «нет» призывам участвовать в украинском конфликте. Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы не идем на войну. Мы не отдаем свою молодежь. Мы не финансируем Украину. И не прыгаем по первому свисту Брюсселя», — написал глава правительства.

Орбан подчеркнул, что на такое способно только действующее правительство, в отличие от оппозиции.

7 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев является врагом Будапешта из-за требований по запрету импорта российских энергоносителей. По словам главы венгерского правительства, Украина должна прекратить добиваться от Европейского союза запрета на импорт ресурсов из России.

