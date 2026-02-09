Реклама

Силовые структуры
09:32, 9 февраля 2026Силовые структуры

Оружие для покушения на генерала Алексеева спрятали в Подмосковье

ФСБ: Корба забрал пистолет для убийства генерала Алексеева из схрона под Москвой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Любомир Корба, который несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, забрал пистолет из схрона в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Оружие в схрон заложили украинские спецслужбы. За успешное покушение на генерала они пообещали заплатить Корбе 30 тысяч долларов.

Покушение на Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в его доме на Волоколамском шоссе. Генерал столкнулся с киллером в лифтовом холле на 24-м этаже, когда выходил на работу. Стрелок выпустил в него несколько пуль, но благодаря активному сопротивлению пострадавшему удалось выжить. Он уже пришел в сознание.

