16:48, 9 февраля 2026

Пластический хирург оценил изменившуюся грудь Анастасии Ивлеевой

Пластический хирург Денис Агапов заявил об увеличении груди Анастасии Ивлеевой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Пластический хирург Денис Агапов оценил изменившуюся грудь российской телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Его комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

Врач заявил, что на фотографиях из прошлого у инфлюэрши наблюдался миниатюрный бюст независимо от весовой категории. Однако на недавних кадрах она предстала с обновленной внешностью. По словам эксперта, знаменитость могла увеличить грудь посредством операции.

«Если носить такую грудь без поддерживающего бюстгальтера и топ не падает, значит, стоят импланты. В боковых проекциях видно, что контур большой грудной мышцы поднимается над грудной клеткой, это стопроцентный признак имплантов», — указал медик.

Ранее в феврале фото Анастасии Ивлеевой в бюстгальтере вызвали ажиотаж в сети.

