21:57, 5 февраля 2026Ценности

Фото Анастасии Ивлеевой в бюстгальтере вызвали ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Фото российской телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в откровенном виде вызвали ажиотаж в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка» предстала перед камерой в черном бюстгальтере с тонкими бретелями и легинсах с заниженной талией. Также она надела очки в пластиковой оправе и нанесла коричневую помаду на губы.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях, обратив внимание на бюст знаменитости. «Настя сделала грудь», «Два года капусту ела», «С новой грудью!», «Я не пойму, это импланты такие шикарные или оно само вернулось?» — заявили юзеры.

В январе Ивлеева показала на камеру борьбу с целлюлитом со словами «до фига свободного времени».

