19:21, 29 января 2026Ценности

Ивлеева показала на камеру борьбу с целлюлитом со словами «до фига свободного времени»

Блогерша Ивлеева показала на камеру борьбу с целлюлитом на бедрах и животе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала на камеру борьбу с целлюлитом со словами «до фига свободного времени». Видео опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя экс-ведущая шоу о путешествиях «Орел и решка» предстала на размещенных кадрах в ультракоротких шортах и кофте, сквозь прозрачную ткань которой просвечивал бюстгальтер. В ролике инфлюэнсерша заявила, что нашла у себя целлюлит и решила с ним бороться. Для этого она наносит на бедра масло, а затем проводить по ним массажером, из-за которого, по ее словам, остаются синяки.

Помимо целлюлита на бедрах, Ивлеева нашла несовершенства кожи на животе, с которыми она борется с помощью водорослей. При этом, чтобы усилить действие продукта, она обматывает тело пищевой пленкой.

Ранее сообщалось, что Ивлеева начала удалять татуировки с тела.

