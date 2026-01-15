Анастасия Ивлеева начала удалять татуировки с тела

Блогерша Анастасия Ивлеева начала удалять татуировки с пальцев

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева решила изменить внешность. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 34-летняя знаменитость начала удалять татуировки с тела. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как сводит посредством лазера изображение черепа с пальца на руке. При этом на других пальцах в том числе оказались набиты стрелка и пламя.

«Уже третий сеанс. Решила, что кисти рук хочу видеть в чистом варианте исполнения», — заявила инфлюэнсерша.

Ранее в январе Анастасия Ивлеева показала внешность на фото из читательского билета 2009 года.