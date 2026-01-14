Анастасия Ивлеева показала внешность на фото из читательского билета 2009 года

Блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность на фото 2009 года

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность на архивном фото. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша рассказала, что вместе с мужем — телеведущим и предпринимателем Филиппом Бегаком — отправилась получать читательский билет. Однако обнаружила, что документ уже был оформлен в данной библиотеке в 2009 году, но устарел. При этом она продемонстрировала сделанный для него снимок, на котором предстала с окрашенными в темный цвет волосами и уложенной набок челкой.

Знаменитость отметила, что переоформила читательский билет. Для него она снялась с новым имиджем — с каскадным каре на окрашенных в блонд волосах. «Сейчас не лучше. Но, надо сказать, мне всегда было плевать на то, как я получаюсь на документах», — прокомментировала Ивлеева.

В декабре 2025 года Анастасия Ивлеева высмеяла свою внешность до кардинальной смены имиджа.