Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:09, 14 января 2026Ценности

Анастасия Ивлеева показала внешность на фото из читательского билета 2009 года

Блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность на фото 2009 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность на архивном фото. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша рассказала, что вместе с мужем — телеведущим и предпринимателем Филиппом Бегаком — отправилась получать читательский билет. Однако обнаружила, что документ уже был оформлен в данной библиотеке в 2009 году, но устарел. При этом она продемонстрировала сделанный для него снимок, на котором предстала с окрашенными в темный цвет волосами и уложенной набок челкой.

Знаменитость отметила, что переоформила читательский билет. Для него она снялась с новым имиджем — с каскадным каре на окрашенных в блонд волосах. «Сейчас не лучше. Но, надо сказать, мне всегда было плевать на то, как я получаюсь на документах», — прокомментировала Ивлеева.

В декабре 2025 года Анастасия Ивлеева высмеяла свою внешность до кардинальной смены имиджа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине

    Названы самые подешевевшие в 2025 году продукты питания

    Над морем в России произошло боестолкновение с ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok