Пленный ВСУ сделал жесткое признание о сотрудниках ТЦК

Пленный ВСУ: Чем сотрудники ТЦК заберут на фронт, тем больше они заработают

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наболотный рассказал, что его мобилизовали прямо по пути из магазина. При этом в ТЦК (территориальном центре комплектования; аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») проигнорировали его тяжелые заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По словам Наболотного, в момент, когда подъехал автобус, он только вышел из магазина. Неизвестные загрузили его без согласия, а дальше сотрудники ТЦК уничтожили медицинские документы об имеющихся заболеваниях, в том числе ВИЧ и гепатит. Как рассказал пленный, военно-врачебную комиссию он не проходил.

«Они (сотрудники ТЦК — прим. «Ленты.ру») получают за нас деньги. Чем больше людей соберут, тем больше они имеют денег», — добавил пленный.

Ранее военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко заявил, что командир избил его за идею сдаться в плен.