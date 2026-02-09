Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:16, 9 февраля 2026Бывший СССР

Пленный ВСУ сделал жесткое признание о сотрудниках ТЦК

Пленный ВСУ: Чем сотрудники ТЦК заберут на фронт, тем больше они заработают
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наболотный рассказал, что его мобилизовали прямо по пути из магазина. При этом в ТЦК (территориальном центре комплектования; аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») проигнорировали его тяжелые заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По словам Наболотного, в момент, когда подъехал автобус, он только вышел из магазина. Неизвестные загрузили его без согласия, а дальше сотрудники ТЦК уничтожили медицинские документы об имеющихся заболеваниях, в том числе ВИЧ и гепатит. Как рассказал пленный, военно-врачебную комиссию он не проходил.

«Они (сотрудники ТЦК — прим. «Ленты.ру») получают за нас деньги. Чем больше людей соберут, тем больше они имеют денег», — добавил пленный.

Ранее военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко заявил, что командир избил его за идею сдаться в плен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В Британии назвали важный козырь России в переговорах по Украине

    В Белгороде восстановили подачу тепла после атаки ВСУ

    Индия сообщила о задержании трех нефтяных танкеров

    В Белгороде оценили необходимость временного перемещения жителей

    Названа причина отказаться от Windows 11

    Психиатр прокомментировал вызвавшие критику кадры с Мелони

    Во Франции раскрыли мотив Макрона в подготовке к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok