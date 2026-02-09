Популярность турецких сериалов в России объяснили

Культуролог Тунджар назвала причины популярности турецких сериалов в России

Культуролог и сценарист Айше Тунджар рассказала, почему турецкие сериалы получили такую популярность в России. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению специалиста, все дело в «эмоциональной драматургии», культурной близости и высоком качестве продукта.

«Турецкие шоу предлагают зрителю сильные эмоции, а также понятные семейные конфликты и ценности, которые местами очень созвучны для российской аудитории», — сообщила она.

Тунджар отметила, что в западных сериалах доминирует индивидуализм и дистанцирование, а турецкие опираются на искренность, что делает их ближе для зрителей из РФ.

В марте 2025 года общественное движение «Ветераны России» обратилось в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов на территории РФ. Тогда активисты указывали на негативное влияние такого контента на демографию в стране.