Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:49, 9 февраля 2026Культура

Популярность турецких сериалов в России объяснили

Культуролог Тунджар назвала причины популярности турецких сериалов в России
Андрей Шеньшаков

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Культуролог и сценарист Айше Тунджар рассказала, почему турецкие сериалы получили такую популярность в России. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению специалиста, все дело в «эмоциональной драматургии», культурной близости и высоком качестве продукта.

«Турецкие шоу предлагают зрителю сильные эмоции, а также понятные семейные конфликты и ценности, которые местами очень созвучны для российской аудитории», — сообщила она.

Тунджар отметила, что в западных сериалах доминирует индивидуализм и дистанцирование, а турецкие опираются на искренность, что делает их ближе для зрителей из РФ.

В марте 2025 года общественное движение «Ветераны России» обратилось в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов на территории РФ. Тогда активисты указывали на негативное влияние такого контента на демографию в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ назвала сумму вознаграждения за убийство генерала Алексеева

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Индийские компании начали полностью отказываться от российской нефти

    В МИД высказались об украинском следе в покушении на генерала Алексеева

    Куба предупредила о скором окончании запасов топлива для самолетов на фоне блокады США

    Новостройкам в России предсказали сложности

    Бывшая невеста Лепса флиртовала с сыном Дубцовой

    Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем

    Популярность турецких сериалов в России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok