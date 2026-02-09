После утраты мужа женщина год испытывала боль в животе и оказалась смертельно больна

Mirror: Принятые за инфекцию боли в животе у британки оказались симптомом рака

После утраты мужа мать двоих детей Тасмин Рубин год испытывала боль в животе и оказалась смертельно больна раком. Историю 32-летней британки опубликовало издание Mirror.

Рубин рассказала, что боли в области таза начались у нее в 2024 году, но проблемы со здоровьем появились давно. Девять лет назад после рождения младшего сына женщине диагностировали эндометриоз четвертой стадии, в результате чего ее мочевой пузырь, кишечник и матка срослись. Из-за этого она стояла в очереди на гистерэктомию.

В феврале 2025 года к болям внизу живота у британки добавились и новые симптомы: необычные выделения, нерегулярные кровотечения и постоянные инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Обеспокоенная Рубин сдала мазок на вирус папилломы человека. Результаты оказались положительными, однако рака шейки матки выявлено не было, поэтому симптомы списали на инфекцию и следствие эндометриоза. Однако боли в не прошли, поэтому женщина снова обратилась к врачу. В декабре 2025 года ей поставили диагноз — рак шейки матки третьей стадии.

Рубин считает, что если бы диагноз поставили раньше, ей можно было бы сделать операцию по удалению части шейки матки и избежать трудного лечения, которое она проходит сейчас.

