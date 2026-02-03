Реклама

12:34, 3 февраля 2026Забота о себе

Молодой человек ощутил усталость во время беседы по телефону и оказался смертельно болен

Metro: Усталость оказалась симптомом опухоли мозга у 23-летнего британца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

23-летний британский студент Алекс Уорвик ощутил усталость при беседе с подругой по телефону в кафе и оказался смертельно болен. Его историю опубликовало издание Metro.

По словам Уорвика, в мае 2025 года у него внезапно настолько ослабли обе руки, что он не смог сказать ни слова своей подруге. «Мне пришлось поднять одну руку другой, чтобы положить ее на стол. После этого все, что я мог, это опустить голову, закрыть глаза и ждать, пока все пройдет», — рассказал молодой человек. Через пару минут ощущение обессиленности исчезло. Однако дома у него начались сильная головная боль и рвота.

В больнице у британца обнаружили опухоль головного мозга — агрессивную глиому четвертой степени. «Опухоль лечится как глиобластома. Средний прогноз жизни при этом диагнозе составляет от 12 до 18 месяцев жизни. Мне всего 23 года», — отметил он.

Уорвик добавил, что первые симптомы болезни — быстрая утомляемость, странная слабость в руках и спутанность речи — появились у него за несколько лет до постановки диагноза. Однако врачи, к которым он неоднократно обращался, списывали его жалобы на ипохондрию.

Ранее 21-летняя британка Кэрис Гибсон списала боли при мочеиспускании на инфекцию и оказалась тяжело больна. Ей поставили редкий диагноз — синдром Фаулера.

