Забота о себе
11:40, 28 января 2026Забота о себе

Списывавшая боли при мочеиспускании на цистит девушка оказалась тяжело больна

Mirror: 21-летняя британка списала симптомы синдрома Фаулера на цистит
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Emily frost / Shutterstock / Fotodom  

21-летняя британка Кэрис Гибсон списала боли при мочеиспускании на инфекцию и оказалась тяжело больна. Ее историю опубликовало издание Mirror.

В январе 2024 года у Гибсон появились боли при мочеиспускании. Сначала она списала этот симптом на цистит, но, несмотря на лечение, за несколько месяцев ее состояние сильно ухудшилось. «Дошло до того, что у меня начали болеть почки, мочевой пузырь, я не могла ходить в туалет и подумала, что у меня действительно серьезная инфекция. С января по март я почти каждую неделю посещала отделение неотложной помощи, пока мой лечащий врач не направил меня в урологию», — вспоминает она. В течение нескольких месяцев девушка находилась в реанимации, ей давали антибиотики.

Только в ноябре 2025 года Гибсон был поставлен официальный диагноз — синдром Фаулера. Из-за постоянной задержки мочи объем ее мочевого пузыря увеличился до 1,2 литра (при обычном объеме около 500 миллилитров), он не может опорожниться до конца, что увеличивает риск развития инфекций.

После мучительных самостоятельных и больничных катетеризаций девушке установили надлобковый катетер. Лечение не приносит ей облегчения — у нее развилась резистентность ко многим антибиотикам, а мочевой пузырь, почки и уретра болят.

Ранее британка Шарлотта Гривз рассказала, как после пяти месяцев жалоб на кровавую диарею врачи нашли у нее тяжелую болезнь. По ее словам, в возрасте 19 лет она отравилась сырой курицей в сетевом ресторане и с тех пор жаловалась на рвоту и понос.

    Обсудить
