Посол рассказал о направленной против России мере в стране НАТО

Посол Беляев: Модернизация ВС Швеции направлена против России

Власти Швеции не скрывают, что инициативы по модернизации Вооруженных сил (ВС) королевства направлены против России. Об этой мере в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

Он отметил, что в государстве форсированными темпами происходит «глубокая и многоплановая» модернизация ВС. «При этом в Швеции даже не находят нужным скрывать, что все эти инициативы направлены против России», — указал дипломат.

По словам Беляева, утвержденная парламентом королевства программа «тотальной обороны» на 2025-2030 годы предусматривает кратный рост оборонных расходов, инвестиции в новые типы вооружений, а также серьезные структурные изменения национальной армии.

Помимо этого, власти страны анонсировали увеличение численности призывников. На новый уровень выходит и военный флот Швеции, добавил посол.

Ранее министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что Швеция нуждается в ракетах большей дальности, чтобы иметь возможность «противостоять России». Кроме того, Вооруженные силы страны представили отчет правительству, в котором описали необходимость наличия систем вооружения «с дальностью действия до 2000 километров».