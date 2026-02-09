Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:42, 9 февраля 2026Мир

Посол рассказал о направленной против России мере в стране НАТО

Посол Беляев: Модернизация ВС Швеции направлена против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Швеции не скрывают, что инициативы по модернизации Вооруженных сил (ВС) королевства направлены против России. Об этой мере в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

Он отметил, что в государстве форсированными темпами происходит «глубокая и многоплановая» модернизация ВС. «При этом в Швеции даже не находят нужным скрывать, что все эти инициативы направлены против России», — указал дипломат.

По словам Беляева, утвержденная парламентом королевства программа «тотальной обороны» на 2025-2030 годы предусматривает кратный рост оборонных расходов, инвестиции в новые типы вооружений, а также серьезные структурные изменения национальной армии.

Помимо этого, власти страны анонсировали увеличение численности призывников. На новый уровень выходит и военный флот Швеции, добавил посол.

Ранее министр обороны королевства Пол Йонсон заявил, что Швеция нуждается в ракетах большей дальности, чтобы иметь возможность «противостоять России». Кроме того, Вооруженные силы страны представили отчет правительству, в котором описали необходимость наличия систем вооружения «с дальностью действия до 2000 километров».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Раскрыта тайная опасность доставок еды

    Посол рассказал о направленной против России мере в стране НАТО

    В США предупредили Зеленского о последствиях его «провокации»

    Россиянам назвали неожиданные причины разрушения зубной эмали

    Россиянин описал Нью-Йорк фразой «здесь выживают»

    Поставки автомобилей из Китая в Россию остановились

    Желающим взять кредит рассказали о «золотых правилах»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok