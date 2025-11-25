Глава МО Йонсон: Швеции нужны ракеты большой дальности для противостояния России

Швеция нуждается в ракетах большей дальности, чтобы иметь возможность «противостоять России». Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон, его слова приводит Reuters.

«Опыт украинского конфликта показывает, что Россия активно развивает свои возможности в области дальнего радиуса действия. (...) Мы должны создать более эффективное средство, чтобы противостоять им», — заявил глава оборонного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы Швеции представили отчет правительству, в котором описали необходимость наличия систем вооружения «с дальностью действия до 2000 километров». Согласно тексту документа, такое оружие нужно для того, чтобы «наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре в глубоком тылу».

По словам Йонсона, военно-воздушные силы страны заказали шведско-немецкие крылатые ракеты Taurus для своих истребителей Gripen. При этом министр указал, что ведомство готово рассмотреть и другие системы для своих целей.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет планов нападать на страны-члены Североатлантического альянса или Европейского союза.

12 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что страны ЕС находятся на грани социально-экономического кризиса из-за стремления нанести поражение России. В ведомстве добавили, что бюджеты государств-участников объединения пусты.