Лавров высказался о намерении России напасть на Европу

Лавров: У России нет и не было намерений нападать на страну из НАТО или ЕС

У России нет и не было намерений нападать на страны-члены НАТО или Европейского союза (ЕС). Об этом на пленарном заседании высокого уровня III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий лидеры ЕС уходят», — подчеркнул дипломат.

По словам главы МИД, ЕС после начала боевых действий на Украине требует гарантий безопасности без участия России и против нее.

Ранее Лавров заявил, что страны НАТО пытаются принудить США к отказу от мирной инициативы по Украине. По словам министра, в ЕС и альянсе сознательно нагнетают антироссийскую истерию. «Хотелось бы спросить, чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны? Я думаю, ответ очевиден», — отметил глава МИД РФ.