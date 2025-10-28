Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 28 октября 2025Мир

Лавров высказался о намерении России напасть на Европу

Лавров: У России нет и не было намерений нападать на страну из НАТО или ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

У России нет и не было намерений нападать на страны-члены НАТО или Европейского союза (ЕС). Об этом на пленарном заседании высокого уровня III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, но от рассмотрения этих будущих гарантий лидеры ЕС уходят», — подчеркнул дипломат.

По словам главы МИД, ЕС после начала боевых действий на Украине требует гарантий безопасности без участия России и против нее.

Ранее Лавров заявил, что страны НАТО пытаются принудить США к отказу от мирной инициативы по Украине. По словам министра, в ЕС и альянсе сознательно нагнетают антироссийскую истерию. «Хотелось бы спросить, чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны? Я думаю, ответ очевиден», — отметил глава МИД РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

    Части россиян обещали резкое потепление

    В Кремле оценили заявления премьера Польши по ударам вглубь России

    В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

    Лавров задал европейцам один вопрос

    Песков высказался о реакции Украины на предложения России

    Москвичам пообещали дожди всю неделю

    В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

    Россияне показали трюки на лошадях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости