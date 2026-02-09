Реклама

Экономика
08:30, 9 февраля 2026Экономика

Раскрыта цена самой дорогой парковки в Москве

ТАСС: Самое дорогое машиноместо в Москве продали за 40,3 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Rolando Garrido / Unsplash

Самое дорогое машиноместо Москвы продали в 2026 году за 40,3 миллиона рублей. Цены самой дорогой парковки в столице раскрыли опрошенные ТАСС эксперты.

Речь идет о машиноместе площадью 21,6 квадратного метра в жилом проекте в районе Патриарших прудов от застройщика Vesper. «Реальная цена сделки может быть ниже, поскольку оценка стоимости не учитывает индивидуальных условий, предоставляемых застройщиком для покупателя», — уточнила директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.

Второе место среди самых высокобюджетных мест для парковки авто в Москве занимает лот в строящемся элитном клубном доме в районе Хамовники от застройщика «ЛСР». Машиноместо площадью 13,3 квадратного метра обошлось покупателю в 39,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что самая дорогая кладовка в Москве стоит 17 миллионов рублей. В ту же сумму обойдется, к примеру, покупка трехкомнатной квартиры вблизи станции метро «Текстильщики», поделились в компании.

