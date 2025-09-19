Названа стоимость самой дорогой кладовки в Москве

Intermark: Самая дорогая кладовка в Москве стоит 17 млн рублей

Стоимость самой дорогой кладовки в Москве превышает 10 миллионов рублей. За что предлагается отдать такую сумму, ТАСС рассказали в агентстве «Intermark Городская недвижимость».

В 17 миллионов рублей оценили десятиметровую кладовую в элитной столичной новостройке. Это самое дорогое предложение на первичном рынке Москвы. В ту же сумму обойдется, к примеру, покупка трехкомнатной квартиры вблизи станции метро «Текстильщики», поделились в компании.

Как пояснил гендиректор и управляющий партнер агентства Дмитрий Халин, кладовые прибавляют в цене с той же скоростью, что и премиальное жилье. По статистике эксперта, за последние десять лет кладовые подорожали в два-три раза. В то время, когда келлеры только начали появляться, их цена составляла не более 500-600 тысяч рублей за квадратный метр. На сегодняшний день во многих ЖК стоимость такого рода помещений начинается от одного миллиона рублей за квадратный метр, а в проектах делюкс-класса достигает 1,8-2 миллионов рублей за «квадрат». Более того, нередко девелоперы не проектируют при строительстве достаточно келлеров с расчетом на все квартиры, тем самым создавая дефицит. В наше время застройщики подают келлеры не как необходимость, а комплимент при продаже дорогой квартиры или пентхауса и заменяют им скидку при заключении сделки.

При этом риелторы скептически оценивают инвестиции в помещения для хранения. По их мнению, кладовые сегодня потеряли популярность из-за более продуманной планировки квартир, и более перспективным направлением для инвестирования стало машиноместо.