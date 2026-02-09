Реклама

14:57, 9 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

Волк: Угрожавшие взорвать «Москва-Сити» мужчины находятся в состоянии опьянения
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Угрожавшие взорвать «Москва-Сити» трое мужчин находятся в состоянии опьянения. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, фигуранты были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались трое мужчин — арендатор и двое его знакомых.

Ранее появились кадры с задержанием дебоширов.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 9 февраля. Компания людей, закативших громкую вечеринку, стали названивать в экстренные службы и говорить, что устроят взрыв. Кроме того, дебоширы заявляли, что их избивают и хотят с ними расправиться.

