Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

Волк: Угрожавшие взорвать «Москва-Сити» мужчины находятся в состоянии опьянения

Угрожавшие взорвать «Москва-Сити» трое мужчин находятся в состоянии опьянения. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, фигуранты были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались трое мужчин — арендатор и двое его знакомых.

Ранее появились кадры с задержанием дебоширов.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 9 февраля. Компания людей, закативших громкую вечеринку, стали названивать в экстренные службы и говорить, что устроят взрыв. Кроме того, дебоширы заявляли, что их избивают и хотят с ними расправиться.